Более 4,5 тысячи гвардейцев подняли по тревоге для проверки боеготовности в Подмосковье

В Московской области более 4,5 тысячи военнослужащих мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) были подняты по тревоге для проверки боевой готовности.

«Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа в Московской области после получения команды о приведении соединения в повышенную степень боевой готовности организованно получили оружие, а технику, находящуюся на временном хранении, ввели в строй», — сообщили в пресс-службе Западного военного округа, ее цитирует РИА «Новости».

Военнослужащие выдвинулись в исходный пункт на железнодорожную станцию, где выполнили нормативы по практической погрузке техники на эшелоны.

В проверке боевой готовности приняли участие более 4,5 тысячи военнослужащих и около одной тысячи единиц техники и вооружения: боевые машины пехоты БМП-2, гаубичные самоходные артиллерийские установки Мста-С, инженерные машины разграждения ИМР-3М, бронетранспортеры БТР-80. Проверка заняла порядка восьми часов.

Руководил учениями командующий гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.