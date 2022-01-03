Более 400 танков, БТР и БМП поступит на вооружение в Сухопутные войска РФ в 2022 году

Более 400 единиц танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты получат российские Сухопутные войска в 2022 году. Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Отмечается, что техника будет современной, она зарекомендовала себя при использовании в разных климатических зонах. Заказ поступил в рамках исполнения исполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

«В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением „Бережок“, а также бронетранспортеры БТР-82А», — сообщило Минобороны.

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