Армия 26 января 2024, 14:32 Более 36 тысяч единиц техники передадут ВС России в 2024 году Минобороны: российская армия получит 16,5 миллиона средств поражения в 2024 году РИА «Новости»

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Предприятия оборонно-промышленного комплекса в 2024 году передадут российской армии свыше 36 тысяч основных образцов военной техники, а также 16,5 миллиона средств поражения. Об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко во время выступления на едином дне приемки военной продукции. Его процитировало РИА «Новости».

«Предусмотрена поставка организациями ОПК более 36 тысяч основных образцов военной техники, более 16,5 миллиона средств поражения», — указал он.

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Также ВС России получат свыше одного миллиона единиц носимого вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и связи. Эти показатели превышают поставки 2022 и 2023 годов.

Контрактацию уже провели, а финансирование выделили, уточнил Криворучко. По его словам, система межведомственного взаимодействия работает качественно ради обеспечения всех потребностей группировок войск.

Информацию об этом подтвердил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, техника и средства поражения поступают в зону специальной военной операции своевременно.