Более 3 тысяч российских военных и курсантов заразились коронавирусом
Положительные результаты теста оказались у 1384 военнослужащих. Из них 363 человека лежат в больницах:
— в военных госпиталях — 350 человек;
— в гражданских лечебных учреждениях — 13.
Состояние двух заболевших тяжелое, еще 11 — средней тяжести. Остальные переносят заболевание бессимптомно.
Еще 551 военнослужащий находится на карантине дома, 470 человек — по месту несения службы. За весь период выздоровели 172 заразившихся.
Также заразились 1247 курсантов и преподавателей высших военных учебных заведений. Они находятся:
— в госпиталях Минобороны России — 444 человека;
— в гражданских больницах — 19 человек;
— в изоляторах по месту службы — 663;
— на дому изолируется 121 человек.
Симптомов заболевания у них нет. Еще 62 преподавателя и курсанта выздоровели.
В четырех довузовских учебных заведениях Минобороны положительные результаты теста на коронавирус получили 209 обучающихся: 25 человек положили в больницы, 184 находятся на карантине в ведомственных санаториях.
Среди гражданского персонала Вооруженных сил заболели 349 сотрудников. Их лечат:
— в военных госпиталях — 55 человек;
— в гражданских лечебных учреждениях — 38 человек.
Большинство (243 гражданских специалиста) изолированы на дому, еще 13 — в домах отдыха Минобороны. Также за весь период выздоровели 19 гражданских специалистов.