Более 3 тысяч российских военных и курсантов заразились коронавирусом

Положительные результаты теста оказались у 1384 военнослужащих. Из них 363 человека лежат в больницах:

— в военных госпиталях — 350 человек;

— в гражданских лечебных учреждениях — 13.

Состояние двух заболевших тяжелое, еще 11 — средней тяжести. Остальные переносят заболевание бессимптомно.

Еще 551 военнослужащий находится на карантине дома, 470 человек — по месту несения службы. За весь период выздоровели 172 заразившихся.

Также заразились 1247 курсантов и преподавателей высших военных учебных заведений. Они находятся:

— в госпиталях Минобороны России — 444 человека;

— в гражданских больницах — 19 человек;

— в изоляторах по месту службы — 663;

— на дому изолируется 121 человек.

Симптомов заболевания у них нет. Еще 62 преподавателя и курсанта выздоровели.

В четырех довузовских учебных заведениях Минобороны положительные результаты теста на коронавирус получили 209 обучающихся: 25 человек положили в больницы, 184 находятся на карантине в ведомственных санаториях.

Среди гражданского персонала Вооруженных сил заболели 349 сотрудников. Их лечат:

— в военных госпиталях — 55 человек;

— в гражданских лечебных учреждениях — 38 человек.

Большинство (243 гражданских специалиста) изолированы на дому, еще 13 — в домах отдыха Минобороны. Также за весь период выздоровели 19 гражданских специалистов.