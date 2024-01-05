Важное 05 января 2024, 11:08 Более 270 военных стали Героями России в ходе СВО Минобороны: за время спецоперации 272 человека стали Героями России РИА «Новости»

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Почетной награды «Герой России» в ходе специальной военной операции удостоили 272 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Государственные награды различного достоинства в ходе СВО также получили порядка 320 тысяч человек.

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В Минобороны добавили, что ведомственные награды вручили 363 тысячам человек.

В ведомстве ранее сообщали, что в боевых действиях на стороне Украины после начала СВО приняли участие около 13,5 тысячи иностранцев. Среди них больше всего наемников прибыли из европейских стран — примерно 8,5 тысячи.

Кроме того, финансовую поддержку киевскому режиму оказали 54 государства, которые потратили порядка 203 миллиарда долларов.

Президент России Владимир Путин отмечал, что непосредственно в зоне боевых действий задействовали 244 тысячи мобилизованных россиян. Глава государства уточнил, что 14 из них получили звания Героев России.