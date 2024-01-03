Армия 03 января 2024, 13:31 Более 270 полевых ремонтных цехов создали в зоне спецоперации Минобороны: ОПК России создал свыше 270 полевых ремонтных цехов в зоне СВО РИА «Новости»

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В зоне проведения спецоперации на Украине российские предприятия оборонно-промышленного комплекса создали более 270 полевых ремонтных цехов. Об этом сообщили в Минобороны.

«Для наиболее сложных работ в зоне спецоперации создано свыше 270 полевых ремонтных цехов ключевых предприятий ОПК», — указали в ведомстве.

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В полтора раза, по данным министерства, увеличили производственные возможности ремонтных воинских частей и подразделений. Темпы ремонта и возвращения техники в боевой состав тоже выросли — в 2,5 раза.

В Минобороны подчеркнули, что исправность вооружения и военной техники поддерживают на уровне 95%.

В начале декабря 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что за последние 11 месяцев предприятия ОПК страны значительно увеличили объемы выпускаемой продукции по отношению к прошлогодним показателям. Он призвал держать набранный темп и строго соблюдать установленные сроки.