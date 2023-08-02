02 августа 2023, 12:58
Более 200 упражнений выполнят в рамках учения «Океанский щит — 2023» в Балтийском море
Минобороны сообщило о старте учения «Океанский щит — 2023» в Балтийском море
Военно-морское учение «Океанский щит — 2023» под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова стартовало в акватории Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
На маневрах проверят готовность сил ВМФ к защите национальных интересов страны в оперативно важном районе, а также слаженность работы штабов различного уровня, пояснили в ведомстве.
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Военные отработают мероприятия по защите морских коммуникаций, перевозке войск и воинских грузов, а также обороне морского побережья. В общей сложности, по данным министерства, запланировано свыше 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия.
Участие в учении принимают около шести тысяч военнослужащих, более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов морской авиации и ВКС России.
После учения корабли совершат межфлотские переходы в пункты постоянного базирования, а авиация вернется на свои аэродромы, заключили в пресс-службе.
Минобороны РФ
Военные учения
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