Армия 02 августа 2023, 12:58 Более 200 упражнений выполнят в рамках учения «Океанский щит — 2023» в Балтийском море Минобороны сообщило о старте учения «Океанский щит — 2023» в Балтийском море РИА «Новости»

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Военно-морское учение «Океанский щит — 2023» под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова стартовало в акватории Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

На маневрах проверят готовность сил ВМФ к защите национальных интересов страны в оперативно важном районе, а также слаженность работы штабов различного уровня, пояснили в ведомстве.

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Военные отработают мероприятия по защите морских коммуникаций, перевозке войск и воинских грузов, а также обороне морского побережья. В общей сложности, по данным министерства, запланировано свыше 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия.

Участие в учении принимают около шести тысяч военнослужащих, более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов морской авиации и ВКС России.

После учения корабли совершат межфлотские переходы в пункты постоянного базирования, а авиация вернется на свои аэродромы, заключили в пресс-службе.