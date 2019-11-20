Более 20 новых видов техники покажут на параде 9 мая

В военном параде 9 мая 2020 года будет задействовано более 20 видов техники, которая раньше не привлекалась для традиционного военного смотра на Красной площади. В следующем году Россия будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«В состав механизированной колонны войдет более двадцати типов новой и модернизированной техники, ранее не привлекавшейся к парадам. Это боевые машины пехоты „Армата“ и „Курганец-25“ с новыми боевыми модулями „Кинжал“ и „Эпоха“, зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс „Деривация-ПВО“, инженерная система дистанционного минирования, семейство защищенных автомобилей „Тайфун“», — сказал министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства, его цитирует «Интерфакс».

Всего в параде, по словам Шойгу, примут участие более 14 тысяч человек, около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе сотня летательных аппаратов. Также в параде будут задействованы вооруженные силы иностранных государств. Министр объявил, что парад на Красной площади станет главным торжественным мероприятием, проходящим в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Шойгу подчеркнул, что у парада появилась особая роль, когда многие страны пытаются пересмотреть итоги войны, исказить роль России в мировой истории. По мнению министра, целью этих заявлений является стереть из памяти молодого поколения подвиг советских воинов, а также союзнические отношения с Западом. Шойгу заявил, что в такой обстановке парад становится «делом чести для нас и всех дружественных государств».

Министр обороны рассказал, что, кроме Москвы, парады состоятся еще в 28 городах страны. Всего в них примут участие более 150 тысяч человек.