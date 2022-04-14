Более 14,6 тысячи человек эвакуировали за сутки из ДНР, ЛНР и с Украины

Российские военные за сутки вывезли 14 606 человек из Донецкой и Луганской Народных республик, а также с Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За сутки в Россию из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины эвакуированы 14 606 человек, из них 2 328 детей, всего уже 798 237 человек», — сказал Мизинцев.

Он добавил, что 14 апреля в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областях организовали шесть гуманитарных акций. Местным жителям передали 502 тонны продуктов и предметов первой необходимости.

«Из Мариуполя через гумкоридор в восточном направлении удалось спасти уже 138 014 человек, в том числе 815 за истекшие сутки», — уточнил генерал-полковник.

По словам Мизинцева, за сутки украинская сторона заявила девять гуманитарных коридоров, но ни один из них не был направлен в сторону России.

Ранее начальник центра заявлял, что украинские боевики готовят теракт в Константиновке. Для этого они заминировали эстакаду и планируют обвинить в детонации российских военных.