Армия 10 июня 2023, 13:54 Более 13,5 тысячи россиян пошли служить по контракту в июне Минобороны: в июне на контрактную службу поступили более 13,5 тысячи россиян РИА «Новости»

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В течение июня на контрактную службу в России поступили более 13,5 тысячи человек. Такие данные огласил на селекторном совещании замминистра обороны РФ Николай Панков, сообщила пресс-служба ведомства.

«Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года», — подчеркнул Панков.

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По его данным, в число лучших по набору контрактников на сегодняшний день входят 16 регионов. Среди них — Москва, Чечня, Сахалин и Севастополь.

Также в список попали Республика Алтай, Башкортостан, Коми, Тува, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская и Тюменская области и ЕАО.

Панков отметил, что в России растет число желающих вступить в добровольческие формирования, которых на сегодняшний день насчитывается свыше 40.

В Минобороны отметили, что заключение добровольцами контрактов с государством распространит меры соцподдержки на них и членов их семей.

Порядок службы добровольческих организаций утвердил глава военного ведомства Сергей Шойгу.