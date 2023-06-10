10 июня 2023, 13:54
Более 13,5 тысячи россиян пошли служить по контракту в июне
Минобороны: в июне на контрактную службу поступили более 13,5 тысячи россиян
В течение июня на контрактную службу в России поступили более 13,5 тысячи человек. Такие данные огласил на селекторном совещании замминистра обороны РФ Николай Панков, сообщила пресс-служба ведомства.
«Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года», — подчеркнул Панков.
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По его данным, в число лучших по набору контрактников на сегодняшний день входят 16 регионов. Среди них — Москва, Чечня, Сахалин и Севастополь.
Также в список попали Республика Алтай, Башкортостан, Коми, Тува, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская и Тюменская области и ЕАО.
Панков отметил, что в России растет число желающих вступить в добровольческие формирования, которых на сегодняшний день насчитывается свыше 40.
В Минобороны отметили, что заключение добровольцами контрактов с государством распространит меры соцподдержки на них и членов их семей.
Порядок службы добровольческих организаций утвердил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
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