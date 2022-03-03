Более 10 стран попросили у России помощи в эвакуации своих граждан из Украины

Международные организации и жители Украины обратились к России с просьбой об эвакуации с территории страны. Российские военные уже вывели из Киева сотрудников профильных структур ООН.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев уточнил, что о сотрудничестве по эвакуации своих граждан из Украины просили более 10 стран. Его слова привел ТАСС.

«Зарубежные страны — Бельгия, Великобритания, Гана, Греция, Индия, Индонезия, Италия, Китай, Польша, Франция, Швейцария, Япония и ряд других», — перечислил он просившие о помощи государства.

Помощь потребовалась и различным международным организациям, в том числе профильным структурам ООН и ОБСЕ.

«Сегодня <…> уже обеспечена безопасная эвакуация профильных структур ООН из Киева, а также сотрудников посольства Греции из Мариуполя», — уточнил Мизинцев, напомнив, что накануне российские военные организовали безопасный вывод из Донецка в Ростов-на-Дону сотрудников ОБСЕ.

Местное население, добавил генерал-полковник, тоже обращается за помощью к ВС РФ. Россия также готова принять на своих аэродромах самолеты других стран, чтобы эвакуировать их граждан из Украины.

«Мы готовы и к этой работе», — отметил он.

В помощь населению Украины Россия сформировала колонны с гуманитарными грузами. Людям привезут продукты, стройматериалы и предметы первой необходимости.