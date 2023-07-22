22 июля 2023, 07:34
Более 10 мест скопления ВСУ поразила авиация России на Запорожском направлении
РИА «Новости»: авиация РФ на Запорожском направлении поразила более 10 мест скопления ВСУ
Авиация группировки войск «Восток» поразила более 10 мест скопления украинских сил на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов.
«Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное», — рассказал офицер.
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Чехов указал, что артиллеристы «Востока» также пресекли ротацию украинских военных в районе Новодаровки. В районе Мирного российские силы ликвидировали разведгруппу ВСУ. Там же артиллерия уничтожила минометный расчет.
ВС РФ отразили атаку в направлении Роботино, поразив танки, боевые бронированные машины, минометный расчет и живую силу противника. В районе Червоной Криницы бойцы уничтожили буксируемую гаубицу.
Российские силы нанесли мощный удар по ВСУ на Купянском направлении. Предположительно, ВС РФ ударили по позициям и складам с боеприпасами 27-й Отдельной реактивной артиллерийской бригады «Петра Калнышенка» и 132 ОДШБ в районе Петропавловки.
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