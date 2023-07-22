Армия 22 июля 2023, 07:34 Более 10 мест скопления ВСУ поразила авиация России на Запорожском направлении РИА «Новости»: авиация РФ на Запорожском направлении поразила более 10 мест скопления ВСУ pxhere.com

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Авиация группировки войск «Восток» поразила более 10 мест скопления украинских сил на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов.

«Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное», — рассказал офицер.

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Чехов указал, что артиллеристы «Востока» также пресекли ротацию украинских военных в районе Новодаровки. В районе Мирного российские силы ликвидировали разведгруппу ВСУ. Там же артиллерия уничтожила минометный расчет.

ВС РФ отразили атаку в направлении Роботино, поразив танки, боевые бронированные машины, минометный расчет и живую силу противника. В районе Червоной Криницы бойцы уничтожили буксируемую гаубицу.

Российские силы нанесли мощный удар по ВСУ на Купянском направлении. Предположительно, ВС РФ ударили по позициям и складам с боеприпасами 27-й Отдельной реактивной артиллерийской бригады «Петра Калнышенка» и 132 ОДШБ в районе Петропавловки.