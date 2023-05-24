Армия 24 мая 2023, 07:47 Бойцы ЗВО сбили дроны ВСУ с помощью стрелкового вооружения Минобороны показало украинские БПЛА, сбитые российскими военными из стрелкового оружия

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Российские бойцы Западного военного округа сумели сбить украинские беспилотники из стрелкового оружия. Об этом свидетельствует видео в Telegram-канале Минобороны.

«Для борьбы с БПЛА противника военнослужащие <…> применяют противодроновые ружья. Некоторые бойцы сбивают „летающих птичек“ ВСУ с помощью стрелкового оружия», — уточнили в ведомстве.

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Командир отделения взвода охраны с позывным «Леопольд» сбил беспилотник противника «Лелека100». Дрон вел воздушную разведку и приближался к стоянке вертолетов.

Он уточнил, что во время дежурства заметил аппарат, который летел на предельно низкой высоте.

«Таких случаев немного, но бывают на самом деле. Историй много об этом слышал. Сам тоже не ожидал увидеть его», — рассказал боец.

Ранее российские военные использовали умные бомбы для атаки по целям в Херсонской области.