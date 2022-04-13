Бойцы ВСУ потерпели поражение при попытке сбить российский вертолет
Минобороны России показали ответ вертолетов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 на пуск украинской ракеты «Бук»
Российским военным удалось уничтожить пусковую установку, расчет комплекса ПВО и замаскированную в лесу бронетехнику ВСУ. Операцию с участием вертолетов Вооруженных сил России Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 показало Минобороны России в Telegram-канале.
Экипажи армейской авиации выполняли поддержку наземной группировки войск, когда по ведущему вертолету был открыт огонь — выпущена ракета зенитного ракетного комплекса «Бук» Вооруженных сил Украины.
«Ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив пусковую установку и расчет комплекса ПВО», — рассказали в Минобороны России.
Кроме того, военные обнаружили замаскированную и укрытую в лесистой местности бронетехнику украинских бойцов. Для этого использовали управляемые ракеты.