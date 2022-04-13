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    13 апреля 2022, 09:51

    Бойцы ВСУ потерпели поражение при попытке сбить российский вертолет

    Минобороны России показали ответ вертолетов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 на пуск украинской ракеты «Бук»

    Екатерина Виславская

    Российским военным удалось уничтожить пусковую установку, расчет комплекса ПВО и замаскированную в лесу бронетехнику ВСУ. Операцию с участием вертолетов Вооруженных сил России Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 показало Минобороны России в Telegram-канале.

    Экипажи армейской авиации выполняли поддержку наземной группировки войск, когда по ведущему вертолету был открыт огонь — выпущена ракета зенитного ракетного комплекса «Бук» Вооруженных сил Украины.

    «Ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив пусковую установку и расчет комплекса ПВО», — рассказали в Минобороны России.

    Кроме того, военные обнаружили замаскированную и укрытую в лесистой местности бронетехнику украинских бойцов. Для этого использовали управляемые ракеты.