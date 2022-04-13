Бойцы ВСУ потерпели поражение при попытке сбить российский вертолет

Российским военным удалось уничтожить пусковую установку, расчет комплекса ПВО и замаскированную в лесу бронетехнику ВСУ. Операцию с участием вертолетов Вооруженных сил России Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 показало Минобороны России в Telegram-канале.

Экипажи армейской авиации выполняли поддержку наземной группировки войск, когда по ведущему вертолету был открыт огонь — выпущена ракета зенитного ракетного комплекса «Бук» Вооруженных сил Украины.

«Ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив пусковую установку и расчет комплекса ПВО», — рассказали в Минобороны России.

Кроме того, военные обнаружили замаскированную и укрытую в лесистой местности бронетехнику украинских бойцов. Для этого использовали управляемые ракеты.