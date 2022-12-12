Армия 12 декабря 2022, 09:03 Бойцы ВСУ испугались «незнакомой и непонятной» российской машины «Терминатор» Офицер ЗВО рассказал о бегстве бойцов ВСУ при виде машины поддержки танков «Терминатор» Пресс-служба Минобороны

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Украинские военные опасаются российских боевых машин поддержки танков «Терминатор», которые буквально сминают их укрытия. Командир экипажа третьего армейского корпуса Западного военного округа рассказал РИА «Новости», как в одном из последних боев ВСУ сбежали от такой машины.

«Противник бежал при виде „Терминатора“. Для них это незнакомая машина и непонятная», — сказал он.

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Во время операции БМПТ смяла блиндаж, в котором прятались украинские военные. По словам офицера, они сильно испугались. Его сослуживец, механик-водитель одного из «Терминаторов», рассказал, что ВСУ выслеживают их — украинские военные объявили вознаграждение для тех, кто сможет захватить такой трофей.

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Российские военные впервые использовали БМПТ «Терминатор» на Украине в мае. Боевые машины приняли на вооружение в 2018 году для защиты танковых взводов. Их оснастили двумя пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и модернизированным танковым пулеметом Калашникова. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал «360», что «Терминаторы» уничтожают все на своем пути.