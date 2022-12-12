12 декабря 2022, 09:03
Бойцы ВСУ испугались «незнакомой и непонятной» российской машины «Терминатор»
Офицер ЗВО рассказал о бегстве бойцов ВСУ при виде машины поддержки танков «Терминатор»
Украинские военные опасаются российских боевых машин поддержки танков «Терминатор», которые буквально сминают их укрытия. Командир экипажа третьего армейского корпуса Западного военного округа рассказал РИА «Новости», как в одном из последних боев ВСУ сбежали от такой машины.
«Противник бежал при виде „Терминатора“. Для них это незнакомая машина и непонятная», — сказал он.
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Во время операции БМПТ смяла блиндаж, в котором прятались украинские военные. По словам офицера, они сильно испугались. Его сослуживец, механик-водитель одного из «Терминаторов», рассказал, что ВСУ выслеживают их — украинские военные объявили вознаграждение для тех, кто сможет захватить такой трофей.
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Российские военные впервые использовали БМПТ «Терминатор» на Украине в мае. Боевые машины приняли на вооружение в 2018 году для защиты танковых взводов. Их оснастили двумя пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и модернизированным танковым пулеметом Калашникова. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал «360», что «Терминаторы» уничтожают все на своем пути.
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