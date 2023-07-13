Армия 13 июля 2023, 12:40 Бойцы «Вагнера» начали покидать полевые лагеря — военкор Военкор Коц: подразделения ЧВК «Вагнер» начали передислокацию из полевых лагерей РИА «Новости»

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На трассе М-4 «Дон» заметили колонну военной техники, движущуюся в сторону Москвы. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале написал, что это может свидетельствовать о начале передислокации подразделений ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей.

Среди военных автомобилей, замеченных на трассе, нет образцов тяжелой техники.

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«ЧВК „Вагнер“, похоже, начала передислокацию из полевых лагерей. Длинная колонна без тяжелой техники движется по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции», — отметил Александр Коц.

Он добавил — подписчики обнаружили в составе колонны автобусы с белорусскими номерами. Это может косвенно указывать на пункт назначения, подчеркнул журналист.

Российские военные практически завершили прием техники и боеприпасов от ЧВК «Вагнер». По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, армии передали танки, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, а также более 2,5 тысячи тонн снарядов и почти 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

Часть техники не использовали в боевых условиях, сообщил «Царьград». Авторы статьи отметили, что специалисты Минобороны насчитали десятки подобных машин.