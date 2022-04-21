Бойцы сами выйдут с «Азовстали», как только у них закончится вода

Штурм «Азовстали» в Мариуполе был остановлен, город возвращается к мирной жизни. Тем временем в подземных убежищах на территории завода остаются бойцы ВСУ и нацбатальонов. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко специально для «360» рассмотрел разные варианты того, как будут разворачиваться события, и попытался проанализировать тактику Вооруженных сил РФ.

Далее — прямая речь.

Перемирие или уничтожение

Перемирие означает, что мы будем ждать выхода тех, кто сейчас находится на «Азовстали». Нам и не столь необходимо штурмовать ее, бойцы выйдут сами, когда кончится вода и боеприпасы. Брать на измор — это старый способ, еще со времен Великой Отечественной войны.

Хотя со стратегической точки зрения я не вижу смысла объявлять перемирие, потому что наши уже вошли на территорию завода. Большая часть уже освобождена, там нет бойцов ВСУ и нацбатальонов, они находятся под землей. Нельзя сказать, что они изолированы информационно. В некоторых местах на «Азовстали» даже есть интернет. Последняя группа сдавшихся, например, выходила, договариваясь в нем с нашими военными.

Отмена штурма могла быть объявлена и для того, чтобы нанести серьезный удар. Однако штурм таких объектов — это всегда очень кровопролитно. Это потери, в том числе со стороны нападающих.

Возможны разные варианты

Невозможно влезть президенту в голову и понять, что он имел в виду, принимая такое решение. Порой мы делаем шаг вперед, два назад.

Если будет принято решение атаковать, то спектр вооружения, которое может быть использовано, очень широкий — от «Искандеров» до действительно серьезной бомбардировки фугасными авиабомбами (ФАБ) и корректируемыми авиабомбами (КАБ).

Дело в том, что на «Азовстали» нужно уничтожать подземные бетонные коммуникации, и для этого будет достаточно ФАБов и КАБов. Одна из них — подруливающая, когда ее бросают, она ведет на точку. Такие изобрели немцы в 1943 году. Есть очень много модифицикаций этого вида вооружения, например, ФАБ-200 и КАБ-200 — это 200 килограмм взрывчатки, ФАБ-500 и КАБ-500 — полтонны, это уже тяжелые бомбы. Существуют ФАБ-1000 и КАБ-1000, аналог американского «Томагавка», есть ФАБ-3000 и КАБ-3000, в них чуть меньше трех тонн взрывчатки, ФАБ-5000 и КАБ-5000. Самая большая бомба — ФАБ-9000. Эксперименты показали, что от нее остается воронка, как от ядерного взрыва, только без излучения.

Могут ли применить «Кинжал»? Во-первых, это дорогая ракета. Во-вторых, мы ее применили только один раз, когда уничтожили подземное хранилище еще советского времени, где была спрятана техника. В основном там были РСЗО. Уничтожили этот объект, пробив, я не знаю сколько метров бетона. Ракета прошла, взорвалась внутри, все было уничтожено. Нет, здесь достаточно ФАБов и КАБов. Что там сейчас применят? А может быть и ничего не применят, будут ждать, когда люди выйдут сами.