Бойцы Росгвардии задержали боевика украинской территориальной обороны

В ходе проведения спецоперации представители Росгвардии задержали боевика теробороны Украины, который обладает важной информацией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Военнослужащие Росгвардии майор Д. Симутин и старший прапорщик А. Ларионов задержали участника территориальной обороны Украины, пытавшегося прорваться на автомобиле через боевые порядки тактической группы», — рассказали в ведомстве. Заявление процитировало РИА «Новости».

У него нашли оружие, боеприпасы, видео- и фотоаппаратуру. Кроме того, боевик обладал важными данными, которые позволили подразделению избежать гибели бойцов при выполнении задачи.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником. Страна отмечает День войск национальной гвардии России 27 марта. Путин отдельно выделил участников спецоперации на Украине, он поблагодарил их за мужественные и профессиональные действия в реальной боевой обстановке.