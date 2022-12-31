31 декабря 2022, 20:19
Бойцы ДНР рассказали о новогоднем настроении, несмотря на боевые действия
РИА «Новости»: военные ДНР сообщили о новогоднем настроении
В подразделениях Донецкой Народной Республики заметно новогоднее настроение, несмотря на «тяжелые боевые будни». Об этом РИА «Новости» рассказали бойцы второго батальона третьей бригады первого армейского корпуса ДНР.
Военные находятся в пяти километрах от зоны боевых действий в пункте временной дислокации.
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«Несмотря на тяжелые боевые будни, в войсках присутствует новогоднее настроение», — отметили бойцы.
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Военнослужащие поздравили всю страну с наступающим Новым годом.
2023 год уже наступил для жителей Камчатки. Они уже услышали новогоднее обращение российского лидера Владимира Путина. В этом году оно стало самым продолжительным. Обращение заняло девять минут.Глава государства впервые выступил не на фоне Кремля, а из штаба Южного военного округа. Там он обратился к россиянам в окружении военнослужащих и участников специальной военной операции. Путин назвал всех военнослужащих в зоне СВО героями и подчеркнул, что разделяет боль родственников погибших.
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