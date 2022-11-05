Бойцы ЧВК «Вагнер» попросили Мэйби Бэйби дать концерт на передовой | 360°

Армия 05 ноября 2022, 13:40 Бойцы ЧВК «Вагнер» попросили Мэйби Бэйби дать концерт на передовой Бойцы ЧВК «Вагнер» попросили певицу Мэйби Бэйби дать концерт на передовой Telegram-канал МЭЙБИ БЭЙБИ

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Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали, что у них на фронте обрели популярность песни синеволосой исполнительницы Мэйби Бэйби, особенно ее хит «Похрюкай». Они выразили надежду, что певица даст небольшой концерт на передовой. Об этом написало издание «Дни.ру».

Бойцы отметили, что секрет успеха — в эффектной внешности 27-летней звезды и темах ее песен, далеких от их будней. Именно такие песни, по их словам, хочется слушать на фронте.

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Военные разместили обращение к певице в Telegram-канале. Они предложили Мэйби Бэйби устроить для них небольшой концерт, а сами пообещали подыграть на музыкальных инструментах. Пока певица не отозвалась.

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Российская и белорусская певица Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк) получила известность как участница группы «Френдзона». Сейчас она занимается сольной карьерой. Среди самых известных песен звезды — «Аскорбинка», «Бутылочка», «Тамагочи», «Не исправлюсь» (в дуэте с певицей Дорой).