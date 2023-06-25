Армия 25 июня 2023, 15:16 Бойцы «Ахмата» начали возвращаться в зону СВО из Ростовской области Командир «Ахмат» Алаудинов: бойцы начали возвращаться в зону СВО из Ростовской области РИА «Новости»

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Бойцы чеченских подразделений «Ахмат» начали возвращаться в зону проведения специальной операции из Ростовской области. Об этом ТАСС сообщил командир спецназа Апти Алаудионов.

«Подразделения „Ахмата“ на данный момент потихоньку возвращаются в зону спецоперации для продолжения работы по освобождения находящегося под контролем украинских националистов города Марьинка в Донецкой Народной Республике», — сказал он.

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Алаудионов отметил, что «Ахмат» снимался с передовой не всем составом. Убыли лишь те, кого можно было заменить другими частями и соединениями.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высоко оценил работу «Ахмата» в Ростове-на-Дону. Он заявил, что бойцы в очередной раз продемонстировали свою эффективность и продуманность, показав себя в качестве верных и надежных пехотинцев для президента Владимира Путина.