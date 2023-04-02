Армия 02 апреля 2023, 13:37 Бойцам ВДВ вручили награды в зоне спецоперации за мужество и героизм Минобороны показало награждение участвующих в спецоперации бойцов ВДВ

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Принимающих участие в специальной военной операции бойцов Воздушно-десантных войск России наградили медалями и знаками отличия за мужество и героизм при выполнении боевых задач. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

Торжественная церемония прошла на одном из направлений зоны специальной военной операции. Награды бойцам вручил начальник штаба — первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Анатолий Концевой.

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Среди наград, которые получили бойцы, оказались «Георгиевский крест» IV степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством с мечами», «За отвагу», Суворова, Жукова и «За спасение погибавших».

Генерал-лейтенант Концевой лично вручил каждому из отличившихся десантников награду, отдал честь и поблагодарил воинов за мужество и героизм, которые они проявили в ходе выполнения поставленных боевых задач.