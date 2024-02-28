Армия 28 февраля 2024, 06:18 Боевые возможности ЗРК «Тор» кратно увеличат Гендиректор завода «Купол» Зиятдинов: началась глубокая модернизация ЗРК «Тор» РИА «Новости»

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Российские инженеры начали глубокую модернизацию зенитного ракетного комплекса «Тор». Военные получат перспективное вооружение малой дальности, сообщил гендиректор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона».

«Говоря о дальнейшей перспективе, нельзя не отметить, что наш коллектив активно работает над очередной глубокой модернизацией ЗРК семейства „Тор“», — сказал он.

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По словам Фанила Зиятдинова, производство зенитных ракетных комплексов наращивали постепенно. Если 10 лет лет назад «Купол» выпускал только монопродукт ЗРК «Тор-М2У», то теперь ЗРК «Тор-М2» в четырех вариантах боевой машины. Он заявил, что перспективный ЗРК малой дальности кратно увеличит эксплуатационные и боевые возможности.

Завод выполнил гособоронзаказ и развернул производство новых образцов. Фанил Зиятдинов привел в качестве примера мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант» и бое­вую машину «Тайфун-ПВО».

ЗРК «Тор-М2» применили в зоне проведения спецоперации. Минобороны показало бой с участием расчета.