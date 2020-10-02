Боевые вертолеты вооружат дронами-камикадзе

Это будет возможно благодаря модульному кассетному блоку неуправляемых авиационных ракет (НАР). Его разработали в научно-техническом центре «Заслон».

Новый модульный блок — Б8В10-УВ — отличается от стоящих сейчас на вооружении возможностью адаптировать количество направляющих для ракет под каждую задачу. Также он оснащен аппаратурой для программирования вооружения.

«Встроенная аппаратура передает информацию от системы управления оружием вертолета на полезную нагрузку, будь то ракеты с управляемым подрывом, корректируемые ракеты, мини-беспилотники или дроны-камикадзе», — рассказал источник.

Через аппаратуру можно накачать энергией батарею в беспилотнике, передать команду на включение и запустить блок. После этого он будет выполнять свою программу.

Изначально Б8В10-УВ разрабатывался для Ми-28НМ. Теперь же применять его смогут все российские боевые вертолеты с системой управления оружием (СУО), отметил сайт «Утро.ру». Среди них числятся Ми-28, Ка-52, штурмовые варианты Ми-8.