Армия 13 марта 2023, 08:42 Боевую работу танков Т-90 в зоне СВО сняли на видео Газета «Известия» показала на видео работу танков Т-90 в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Российские военные в зоне специальной операции четко выполняют поставленные командованием задачи, в том числе — с применением тяжелой боевой техники. Газета «Известия» показала на видео кадры работы танков Т-90.

Этот тип танков отличается от предшественников подвижностью и маневренностью.

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«При наступлении работаем прямой наводкой и из закрытых огневых позиций. Также поддерживаем огонь пехоты. Эта машина отличается подвижностью, комплексом приборов наблюдения и динамической защиты», — рассказал командир одного из танков.

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По его словам, экипаж ведет боевую работу в связке с корректировщиками огня, поражая места дислокации ВСУ и опорные пункты.

Ранее министерство обороны показало на видео тренировку экипажей Т-90М. Это улучшенная версия машины Т-90, которая умеет стрелять как танковыми боеприпасами, так и управляемыми ракетами.