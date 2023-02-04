Армия 04 февраля 2023, 07:41 Боевую работу РСЗО «Торнадо-С» ЗВО показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой работы РСЗО «Торнадо-С» в зоне СВО

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Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции. Подразделения РСЗО наносят удары по военным объектам ВСУ.

В ведомстве уточнили: от разведки получили данные, что подразделения ВСУ сосредоточили военную технику, оружие и боеприпасы для снабжения группировки своих сил.

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«Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделения РСЗО „Торнадо-С“ нанесли удар по военным объектам ВСУ», — отметили в министерстве.

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Все поставленные цели расчеты реактивных систем залпового огня уничтожают гарантированно, а разведка докладывает исключительную ювелирную точность работы ракетчиков.

«Торнадо-С» выполняет боевые задачи с самого начала спецоперации. Артиллеристы называют себя одной боевой семьей, где все бодры и нацелены на Победу.

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки солдат на одном из полигонов ЗВО.