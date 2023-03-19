19 марта 2023, 12:26
Боевую работу расчетов РСЗО БМ-21 «Град» ЮВО показали на видео
Минобороны РФ показало видео боевой работы расчетов РСЗО БМ-21 «Град» в зоне СВО
Министерство обороны России показало на видео боевую работу расчетов РСЗО БМ-21 «Град» Южного военного округа по уничтожению объектов и позиций ВСУ в зоне спецоперации.
«Ударили, перезарядились — и снова в бой», — рассказали о работе расчетов РСЗО БМ-21 «Град» в министерстве.
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В ведомстве уточнили, что артиллеристы в ходе выполнения боевых задач нанесли массированный удар по скоплениям живой силы противника и уничтожили бронетехнику ВСУ.
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Затем расчет покинул позицию и перезарядил орудие в безопасном районе. Корректировали огонь артиллеристов беспилотники и передовые наводчики.
Ранее Минобороны показало кадры подготовки российских танкистов к борьбе с танками НАТО. Экипажи Т-90М войск Центрального военного округа тренируются поражать тяжелую технику — американские M1 Abrams и немецкие Leopard 2. После завершения боевого слаживания танковые экипажи приступят к выполнению задач.
Минобороны РФ
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