Армия 19 марта 2023, 12:26 Боевую работу расчетов РСЗО БМ-21 «Град» ЮВО показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой работы расчетов РСЗО БМ-21 «Град» в зоне СВО

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу расчетов РСЗО БМ-21 «Град» Южного военного округа по уничтожению объектов и позиций ВСУ в зоне спецоперации.

«Ударили, перезарядились — и снова в бой», — рассказали о работе расчетов РСЗО БМ-21 «Град» в министерстве.

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В ведомстве уточнили, что артиллеристы в ходе выполнения боевых задач нанесли массированный удар по скоплениям живой силы противника и уничтожили бронетехнику ВСУ.

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Затем расчет покинул позицию и перезарядил орудие в безопасном районе. Корректировали огонь артиллеристов беспилотники и передовые наводчики.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки российских танкистов к борьбе с танками НАТО. Экипажи Т-90М войск Центрального военного округа тренируются поражать тяжелую технику — американские M1 Abrams и немецкие Leopard 2. После завершения боевого слаживания танковые экипажи приступят к выполнению задач.