Армия 14 марта 2023, 07:25 Боевую работу расчетов реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» ЗВО показали на видео Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО «Торнадо-Г» в зоне СВО

Читать 360tv в

Минобороны РФ показало видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» Западного военного округа в зоне спецоперации. Артиллеристы ежедневно наносят массированные удары по позициям противника.

«Артиллеристы Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции поддерживают наступательные действия мотострелковых и танковых подразделений ВС РФ», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Бойцы каждый день наносят массированные удары по позициям ВСУ, уничтожая объекты военной инфраструктуры и боевую технику ВСУ.

Реклама

В министерстве рассказали, что разведка и беспилотники обнаружили командные пункты, узлы связи и склады украинской армии. Их координаты передали артиллеристам. Батарея РСЗО «Торнадо-Г» нанесла удар по выявленным целям.

После отработки огневой задачи, расчеты «Торнадо-Г» сменили огневую позицию, они никогда не уводят машины в одно и тоже укрытие.

Ранее боевую работу танков Т-90 в зоне спецоперации показали на видео.