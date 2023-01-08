Армия 08 января 2023, 07:56 Боевую работу расчетов пушек «Гиацинт-Б» показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой работы расчетов орудий «Гиацинт-Б»

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Министерство обороны России показало боевую работу расчетов 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в зоне спецоперации. В ведомстве отметили, что эти мощные орудия нацелены на победу.

«Артиллеристы сосредоточены и нацелены на победу. Каждый знает свою задачу в рамках работы расчета и готов подстраховать товарища, а в случае необходимости — занять его место», — отметили в Минобороны.

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Артиллеристы выявляют и уничтожают гаубичные и реактивные батареи украинских боевиков на большой дальности.

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Расчеты орудий поражают скопления живой силы и бронетехники противника. В качестве плановых целей выступают склады горючего и боеприпасов.

Ранее российские артиллеристы раскрыли преимущества орудия «Гиацинт-Б». «Гиацинт-Б» — это пушка, которая способна поражать цели как укрытиях, так и на открытом пространстве.