14 апреля 2023, 07:24
Боевую работу расчетов противотанковых пушек «Рапира» показали на видео
Минобороны показало уничтожение пехоты ВСУ пушками "Рапира"
Министерство обороны России показало на видео боевую работу расчетов противотанковых пушек МТ-12 «Рапира». Артиллерийские подразделения Западного военного округа, используя это оружие, выполняют огневые задачи в зоне спецоперации.
«Артиллерийские подразделения Западного военного округа, укомплектованные военнослужащими, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации, продолжают выполнять огневые задачи в зоне СВО», — уточнили в ведомстве.
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В министерстве обратили внимание, что среди вновь вставших в строй военнослужащих многие имеют боевой опыт.
Бойцы нанесли артиллеристский удар по зданию, в котором укрылась пехота националистов. Камеры квадрокоптеров зафиксировали точное попадание «Рапиры».
Ранее боевую работу экипажей ударных вертолетов Ми-28Н в зоне СВО показали на видео. Они выполнили пуски ракет по укрепленным пунктам украинских боевиков.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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