Армия 14 апреля 2023, 07:24 Боевую работу расчетов противотанковых пушек «Рапира» показали на видео Минобороны показало уничтожение пехоты ВСУ пушками "Рапира"

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу расчетов противотанковых пушек МТ-12 «Рапира». Артиллерийские подразделения Западного военного округа, используя это оружие, выполняют огневые задачи в зоне спецоперации.

«Артиллерийские подразделения Западного военного округа, укомплектованные военнослужащими, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации, продолжают выполнять огневые задачи в зоне СВО», — уточнили в ведомстве.

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В министерстве обратили внимание, что среди вновь вставших в строй военнослужащих многие имеют боевой опыт.

Бойцы нанесли артиллеристский удар по зданию, в котором укрылась пехота националистов. Камеры квадрокоптеров зафиксировали точное попадание «Рапиры».

Ранее боевую работу экипажей ударных вертолетов Ми-28Н в зоне СВО показали на видео. Они выполнили пуски ракет по укрепленным пунктам украинских боевиков.