28 марта 2023, 07:44
Боевую работу расчетов гаубиц «Мста-Б» ЗВО показали на видео
Минобороны РФ показало видео боевой работы расчетов гаубиц «Мста-Б» в зоне спецоперации
Министерство обороны России показало на видео боевую работу расчетов гаубиц 152 миллиметра «Мста-Б» Западного военного округа в зоне специальной военной операции. Бойцы выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ.
«Действуем слаженно. <…> Артиллерийские подразделения Западного военного округа продолжают выполнять огневые задачи по поражению батарей ВСУ», — уточнили в ведомстве.
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Расчеты гаубиц также разрушают оборонительные сооружения боевиков и пункты управления, оружие и военную технику противника.
По словам наводчика гаубицы, бойцы действуют слаженно, как единый механизм и понимают друг друга с полуслова.
Для уничтожения укреплений ВСУ применяют фугасные снаряды, которые разрушают заглубленные бетонированные сооружения.
Ранее боец с позывным «Казань» показал боевую работу дрона с «подвесом» в зоне СВО.
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