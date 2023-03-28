Армия 28 марта 2023, 07:44 Боевую работу расчетов гаубиц «Мста-Б» ЗВО показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой работы расчетов гаубиц «Мста-Б» в зоне спецоперации

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу расчетов гаубиц 152 миллиметра «Мста-Б» Западного военного округа в зоне специальной военной операции. Бойцы выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ.

«Действуем слаженно. <…> Артиллерийские подразделения Западного военного округа продолжают выполнять огневые задачи по поражению батарей ВСУ», — уточнили в ведомстве.

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Расчеты гаубиц также разрушают оборонительные сооружения боевиков и пункты управления, оружие и военную технику противника.

По словам наводчика гаубицы, бойцы действуют слаженно, как единый механизм и понимают друг друга с полуслова.

Для уничтожения укреплений ВСУ применяют фугасные снаряды, которые разрушают заглубленные бетонированные сооружения.

Ранее боец с позывным «Казань» показал боевую работу дрона с «подвесом» в зоне СВО.