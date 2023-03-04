04 марта 2023, 07:39
Боевую работу мотострелковых подразделений в зоне СВО показали на видео
Минобороны РФ показало видео боевой работы мотострелковых подразделений в зоне СВО
Министерство обороны России показало на видео боевую работу мотострелковых подразделений, которые продолжают наступательные действия на позиции украинских боевиков. С помощью дронов разведчики обнаруживают противника и передают их координаты.
«Мотострелковые подразделения продолжают наступательные действия на позиции ВСУ», — рассказали в военном ведомстве.
Реклама
В министерстве уточнили, что с помощью квадрокоптеров разведчики мотострелкового подразделения Западного военного округа находят противника и оперативно передают данные о его расположении расчетам гранатометчиков.
Реклама
«Интенсивным огнем из автоматического станкового гранатомета противник был подавлен», — отметили в Минобороны.
Бойцы мотострелковых подразделений ведут огонь из боевых машин пехоты, гранатометов, стрелкового оружия, вскрывают огневые позиции ВСУ.
Ранее Минобороны показало видео работу экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама