Армия 04 марта 2023, 07:39 Боевую работу мотострелковых подразделений в зоне СВО показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой работы мотострелковых подразделений в зоне СВО

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу мотострелковых подразделений, которые продолжают наступательные действия на позиции украинских боевиков. С помощью дронов разведчики обнаруживают противника и передают их координаты.

«Мотострелковые подразделения продолжают наступательные действия на позиции ВСУ», — рассказали в военном ведомстве.

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В министерстве уточнили, что с помощью квадрокоптеров разведчики мотострелкового подразделения Западного военного округа находят противника и оперативно передают данные о его расположении расчетам гранатометчиков.

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«Интенсивным огнем из автоматического станкового гранатомета противник был подавлен», — отметили в Минобороны.

Бойцы мотострелковых подразделений ведут огонь из боевых машин пехоты, гранатометов, стрелкового оружия, вскрывают огневые позиции ВСУ.

Ранее Минобороны показало видео работу экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации.