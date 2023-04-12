Армия 12 апреля 2023, 09:26 Боевую работу экипажей ударных вертолетов Ми-28Н в зоне СВО показали на видео Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ми-28Н в зоне СВО

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу экипажей вертолетов Ми-28Н ВКС России. Они успешно поражают опорные пункты и бронетехнику.

Экипажи боевых машин выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам украинских боевиков.

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«В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника противника», — уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, армейская авиация в зоне спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн ВС России, доставляет десанты и военные грузы.

Ранее Минобороны показало видео боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа. Ударные вертолеты Ми-35 и Ми-28 поражают цели противника, набирая предельно малую высоту, чтобы их не обнаружили средства противовоздушной обороны. В их боевом арсенале — неуправляемые 80-миллиметровые авиационные ракеты.