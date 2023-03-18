Армия 18 марта 2023, 07:22 Боевую работу экипажей танков Т-80 ЗВО показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой работы экипажей танков Т-80 ЗВО в зоне СВО

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу экипажей танков Т-80 Западного военного округа на передовых позициях в зоне спецоперации. Танкисты нанесли мощный огневой удар по переднему краю обороны противника.

«На одном из направлений в зоне СВО для поддержки мотострелков экипажи танков Т-80 нанесли мощный огневой удар по переднему краю обороны противника», — уточнили в ведомстве.

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Наводчики-операторы уничтожили противотанковые средства и бронетехнику противника. Кроме того, танкисты разбили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая перемещалась в сторону российских позиций.

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Выполнив задание, боевые машины вернулись в район ожидания.

«Работаем с большим пониманием ответственности и того, что мы здесь делаем, для чего мы здесь», — отметил командир танка Т-80 с позывным Кадет.

Он напомнил, что деды-ветераны Великой Отечественной войны на Т-34 громили «Тигров». Боец заверил, что танкисты ВС России на Т-80 разобьют «Леопардов».

Ранее работу экипажей вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации показали на видео.