Армия 10 апреля 2023, 07:48 Боевую работу экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России показали на видео Минобороны показало видео боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России. Они выполнили пуски ракет по опорным пунктам и технике ВСУ.

«В результате боевого вылета были уничтожены замаскированные укрепленные позиции и бронированная техника ВСУ», — уточнили в ведомстве.

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Пуски ракет самолеты выполняли парами с малых высот. После применения авиасредств поражения летчики выпустили тепловые ловушки, выполнили маневр и вернулись на аэродром. Инженерно-техническая служба подготовила самолеты к новому боевому заданию.

Ранее штурмовики Су-25 ВКС России атаковали колонну ВСУ под Запорожьем. Кроме того, боевые самолеты в зоне СВО уничтожили полевые укрепления и бронетехнику ВСУ.

Также российские штурмовики ударили по скрытым позициям ВСУ. Эти самолеты могут развивать скорость до 950 километров в час.