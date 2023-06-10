10 июня 2023, 07:34
Боевую работу экипажей штурмовиков Су-25 показали на видео
Минобороны РФ показало видео боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России
Министерство обороны России показало на видео боевую работу экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России Воздушно-космических сил России. В ведомстве обратили внимание, что эти самолеты не оставляют шансов врагу.
«Противнику не оставляем шансов. <…> Наши „Грачи“ спешат к линии боевого соприкосновения, чтобы в очередной раз нанести <…> удар», — уточнили в ведомстве.
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Штурмовики атакуют военные объекты и технику противника. Очередной ракетный удар уничтожил укрепленные полевые позиции и бронемашины ВСУ.
В министерстве добавили, что Су-25 совершали полет на сверхмалой высоте, практически над кронами деревьев. Такой метод летчики используют для того, чтобы подлететь как можно ближе к вражеским позициям и остаться незамеченными.
Ранее американское издание 19FortyFive назвало российский Су-25 «летающим танком».
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