Армия 10 июня 2023, 07:34 Боевую работу экипажей штурмовиков Су-25 показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России Воздушно-космических сил России. В ведомстве обратили внимание, что эти самолеты не оставляют шансов врагу.

«Противнику не оставляем шансов. <…> Наши „Грачи“ спешат к линии боевого соприкосновения, чтобы в очередной раз нанести <…> удар», — уточнили в ведомстве.

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Штурмовики атакуют военные объекты и технику противника. Очередной ракетный удар уничтожил укрепленные полевые позиции и бронемашины ВСУ.

В министерстве добавили, что Су-25 совершали полет на сверхмалой высоте, практически над кронами деревьев. Такой метод летчики используют для того, чтобы подлететь как можно ближе к вражеским позициям и остаться незамеченными.

Ранее американское издание 19FortyFive назвало российский Су-25 «летающим танком».