14 мая 2023, 07:37
Боевую работу артиллерийских подразделений ВДВ показали на видео
Минобороны показало кадры боевой работы артиллеристов ВДВ в зоне СВО
Министерство обороны России показало видео боевой работы артиллеристов ВДВ в зоне спецоперации. Подразделения уничтожили огневые позиции украинских боевиков.
«Уничтожили огневые позиции артиллерийских расчетов и резервы украинских националистов», — уточнили в ведомстве.
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Артиллерийские подразделения 120-миллеметровых самоходных орудий 2С9 «Нона» ВДВ нанесли удары в южном секторе проведения специальной военной операции.
В министерстве рассказали, что выполнив огневую задачу, артиллеристы оперативно сменили позиции. Координаты целей противника десантники узнали при помощи беспилотников.
В субботу, 13 мая российские военные освободили квартал на северо-западе Артемовска. Воздушно-десантные войска поддерживали штурмовые отряды и не давали противнику вести атаку с флангов. ВСУ потеряли более 285 военнослужащих и 13 единиц техники.
Минобороны РФ
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