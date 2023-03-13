Армия 13 марта 2023, 09:18 Боевую часть дронов-камикадзе «Ланцет» улучшили с учетом опыта спецоперации РИА «Новости»: дроны-камикадзе «Ланцет» модернизировали с учетом опыта СВО РИА «Новости»

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Российские дроны-камикадзе «Ланцет» усовершенствовали с учетом опыта спецоперации, сообщил источник РИА «Новости». В частности, барражирующий боеприпас получил более мощную боевую часть, что позволяет гарантированно поражать живую силу противника, гаубицы, танки, бронетехнику и другие типовые цели.

Помимо этого, дрон оснастили новой оптико-электронной системой наведения и системой управления с новым программным обеспечением.

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По словам источника агентства, сегодня на вооружении ВС России есть два вида дронов «Ланцет»: с меньшей и большей боевой частью, а также с модернизированной системой управления и наведения. Это, как подчеркнул собеседник РИА «Новости», повышает гибкость их применения в зависимости от тактической обстановки.

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Другое название «Ланцета» — «Изделие-52». У дрона также есть более крупная версия — «Изделие-51» — с одним X-образным крылом и небольшим хвостовым оперением.

Подобные дроны могут долго барражировать в режиме поиска цели. При ее обнаружении аппарат наносит удар как управляемая ракета «воздух — поверхность».