Боевой заход Ми-35П «Феникс» попал на видео

По данным издания, вертолет оснащен ракетой «Вихрь», подвижной пушкой, цветной камерой высокого разрешения с лазерным дальномером и обзорно-прицельной системой с матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения. Ми-35П «Феникс» предназначен для перевозки грузов и уничтожения бронетанковой техники.

«На вертолет установлена подвижная двухствольная 23-миллиметровая пушка с дальностью применения в четыре километра. На предыдущих моделях стояла неподвижная пушка», — напомнил начальник регионального отдела ПАО «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» Дмитрий Титаренко.