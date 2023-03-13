Армия 13 марта 2023, 09:29 Боевой вылет вертолета Ка-52 в зоне спецоперации показали на видео Ударный вертолет Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ РИА «Новости»

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Экипаж российского ударного вертолета Ка-52 успешно выполнил очередное задание в зоне проведения спецоперации. Военнослужащие с воздуха уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины. Боевой вылет показал телеканал «Звезда».

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Разведка вычислила местонахождение украинских военных и отправила на задание экипаж вертолета Ка-52. Военные поднялись в небо и выпустили по укрепленным позициям ВСУ ракеты, уничтожив опорные пункты и бронетехнику.

Высокоманевренный боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» используют для ударов по танкам, бронированной и небронированной технике противника, вертолетов и подразделений как на переднем крае, так и в тактической глубине. Он также передает информацию о потенциальной цели на командные пункты сухопутных войск. Это, по данным Рособоронэкспорта, единственный в мире вертолет, оснащенный катапультно-амортизационной системой.