Армия 20 марта 2023, 07:42 Боевой вылет Су-34 показало Минобороны России Минобороны: экипажи Су-34 ВКС России выполнили боевой вылет в зоне проведения СВО

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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил круглосуточно патрулируют небо. Один из боевых вылетов в зоне проведения спецоперации от момента старта до приземления показало Минобороны.

Боевое дежурство выполнили на аэродроме базирования. Технические службы подготовили истребитель к взлету, а затем он поднялся в воздух. Задача летчиков ВКС России — патрулировать воздушное пространство и прикрывать действия других подразделений армии. Для этого Су-34 оснастили ракетным вооружением различного класса. Экипажи работают в любое время суток независимо от погодных условий.

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Минобороны показало весь полет, от старта с взлетно-посадочной полосы, набора высоты, вида из кабины пилотов и кадров их работы до приземления обратно на аэродром.

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Су-34 применяют для нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам противника на земле в оперативной и тактической глубине, а также в воздухе. В экипаж входят два человека. Истребитель развивает в небе скорость до 1900 километров в час, преодолевает без дозаправки до 4500 километров. Его, по данным министерства, оснащают авиабомбами, неуправляемыми авиационными ракетами, управляемыми класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух», а также встроенной пушечной установкой ГШ-301 со снарядами калибром 30 миллиметров.