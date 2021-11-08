Боевой нож «Игла» для пловцов ВМФ смог разрезать пистолетную пулю в полете

Боевой универсальный нож «Игла», созданный для боевых пловцов ВМФ РФ, смог рассечь пулю, выпущенную из пистолета Стечкина с расстояния 10 метров. Испытания «Иглы» продемонстрировали на телеканале «Звезда» — в программе «Военная приемка».

С помощью этого ножа можно вести бой под водой и выполнять ряд дополнительных задач. У него есть линейка и режущая кромка. С ее помощью пловцы могут быстро разрезать рыболовные сети в случае запутывания в снастях.

В рамках испытаний нож подвергали сильным температурным перепадам, проверяли на сопротивление изгибу с помощью подвешивания груза и зажимали в тисках — оружие смогло выдержать нагрузку в 225 килограммов.

Последним испытанием стала стрельба по ножу из пистолета Стечкина на полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения «ЦНИИточмаш». В итоге клинок смог разрезать пулю на две части.