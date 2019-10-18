Минобороны не исключило освобождение боевиков в Сирии

Он пояснил, что серьезная угроза исходит и из лагерей беженцев, которые также находились на территориях, которые контролировали курды и американские солдаты.

«Выход террористов на свободу, неконтролируемое и неорганизованное расформирование лагерей для беженцев, могут спровоцировать резкое ухудшение обстановки во всем Ближневосточном регионе», — заявил Алексей Бакин.

Турция приостановит военную операцию в Сирии на 120 часов Подробнее

В минувший четверг вице-президент США Майк Пенс и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились о приостановке военной операции «Источник мира», которую начала Анкара. Объявленный срок тишины составит 120 часов.

За это время «Сирийским демократическим силам» нужно оставить территорию и уйти вглубь страны. После отхода военная операция Турции официально завершится.

США в свою очередь обязуются не вводить новых экономических санкций против Турции, а президент Трамп может снять уже действующие ограничения.

Изначально Эрдоган заявлял, что его операция направлена против террористов радикальных исламских группировок и курдов, которых он тоже относил к террористам. Главной целью операции «Источник мира» было создать буферную зону на севере Сирии, чтобы Турция могла контролировать эту границу, а после выслать туда всех беженцев, прибывших на ее территорию.

Россия неоднократно предостерегала Турцию от попыток помешать урегулированию сирийского конфликта, который продолжается уже восемь лет.