Армия 26 мая 2023, 10:21 Боец ВСУ застрелил комбата за приказ отправить сослуживцев в бой «РВ»: ротный командир ВСУ застрелил командира батальона Telegram

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Украинские соцсети распространили ролик с телом застреленного командира батальона, которого за решение отправить солдат в заведомо безуспешный бой убил ротный командир. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „Русской весны“.

В украинских пабликах распространили видео с лежащим в луже крови мужчиной и подбежавшей медсестрой. Автор ролика сказал, что «комбат Анатолич» хотел отправить военнослужащих «на мясо», но ротный командир встал на их защиту и по-своему решил вопрос — выстрелил ему в голову.

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«Ротный ВСУ застрелил комбата за то, что тот хотел отправить солдат на мясо», — заявили военкоры.

Российские журналисты пришли к выводу, что ролик выглядит достоверно, но назвали его возможным фейком авторства Центра информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины. Им показалось подозрительным поведение медсестры — она решила оказать первую помощь раненому в голову мужчине при помощи бинта и салфеток.

Военнопленный Александр Ляшенко рассказал о проблемах с дисциплиной и настроем в ВСУ. По его словам, из-за больших потерь боевой дух солдат пришел в упадок.