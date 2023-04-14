Армия 14 апреля 2023, 07:41 Боец ВСУ пожаловался на солдат-дилетантов в Артемовске Военный ВСУ: бойцов подкрепления в Артемовске не научили заряжать пулеметы РИА «Новости»

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Командование Вооруженных сил Украины перебросило в Артемовск в качестве подкрепления плохо обученных солдат, которые не умеют даже заряжать оружие. Активист из Закарпатья, украинский военнослужащий Михаил Чокнадий пожаловался, что их отправили в бой без должной подготовки, сообщили военкоры «Русской весны».

По его словам, в Артемовск прислали новобранцев после пятидневной подготовки в Сумской области. Их не успели обучить важным навыкам, но перебросили на тяжелое направление. Михаил Чокнадий уверен, что Украину использовали, как разменную монету.

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«Они ни разу в жизни даже не стреляли. <…> Еще им пулеметы дали, а люди заряжать магазины не умеют», — сказал боец.

Под контролем ВСУ осталось только 20% территории Артемовска, на западе города продолжились ожесточенные бои. Некоторые украинские бригады решили самовольно отступить под натиском ЧВК «Вагнер» и предупредили об этом руководство.