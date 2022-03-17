Подразделения ВДВ России поставили блокпосты в Киевской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Подразделения ВДВ, выполняющие задачи в рамках специальной военной операции, приступили к несению службы на блокпостах, обеспечению безопасности прохождения воинских колонн и безопасности передвижения по дорогам общего пользования жителей населенных пунктов в Киевской области», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

Блокпосты оборудуются, чтобы обеспечить безопасность прохода военных на выездах из контролируемого района. ВДВ поставили опорные пункты на опасных участках дорог.

В ведомстве добавили, что особое внимание уделено задержанию диверсионных групп украинских националистов. Они под видом гражданских нападают на мирных жителей, которые хотят покинуть Киев и другие населенные пункты самостоятельно или по гуманитарным коридорам.