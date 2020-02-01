Благодаря 23 февраля россиян ждет короткая рабочая неделя

Следующие длинные выходные ждут россиян с 7 по 9 марта — из-за празднования Международного женского дня, который также выпадает на воскресенье. После праздников до следующих выходных придется отработать четыре дня: с 10 по 13 марта.

Затем россиян ждут каникулы с 1 по 5 мая и длинные выходные с 9 по 11 мая.

День защитника Отечества отмечают с 1922 года. Тогда он назывался Днем Красной армии, после войны праздник переименовали в День Советской армии и Военно-морского флота. После распада СССР помимо России праздник продолжают отмечать в Белоруссии, Таджикистане и Киргизии.