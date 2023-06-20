Армия 20 июня 2023, 16:19 Безопасность на форуме «Армия-2023» возьмут под особый контроль Шойгу поручил взять под особый контроль безопасность на форуме «Армия-2023» РИА «Новости»

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Обеспечение мер безопасности на форуме «Армия-2023» возьмут под особый контроль органы военного управления и всех силовых структур. Такое поручение дал министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Он подчеркнул, что перед проведением мероприятия необходимо добиться четкости и слаженности действий всех структур.

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«На особый контроль необходимо взять вопросы обеспечения безопасности при проведении данного мероприятия», — привел заявление Шойгу RT.

Министр добавил, что участниками форума «Армия-2023» станут делегации из более чем 40 стран.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» пройдет в подмосковном культурно-выставочном центре «Патриот» с 14 по 20 августа. Организаторы уже заявили, что в мероприятии примут участие более 1,5 компаний оборонно-промышленного сектора, которые представят более 28 тысяч экспонатов.