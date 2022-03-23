Без царапины и потерь личного состава. Кадыров показал зачистку Мариуполя

Солдаты из Чечни помогают зачистить Мариуполь от националистов. Глава региона Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram видео с обращением бойцов к батальону «Азов» (запрещено в России).

Чеченские военные продолжают штурм Мариуполя. По словам одного из них, зачистка проходит под «ярким» обстрелом, но среди личного состава потерь нет. Солдат подтвердил, что уроженцы Чечни показывают «высший уровень и класс». Кадыров также высказал восхищение отвагой чеченцев при зачистке Мариуполя.

«Камера зафиксировала олимпийское спокойствие и выдержку моего дорогого брата Тимура. Не вздрогнул, не пригнулся. Гордишься за таких хладнокровных и отважных бойцов! Тимур, брат, береги себя и бойцов», — прокомментировал он.

Бойцы из Чеченской республики планируют в ближайшее время штурмовать позиции батальона «Азов» (запрещено в России).

«Как нелюди они выступали, как крысы сейчас бегут, — сказал чеченский солдат. Также он отметил, что бойцы еще не встречали сопротивления со стороны украинских националистов.

Ранее Кадыров сообщал о начале штурма Мариуполя солдатами из Чечни. Об этом он написал в своем Telegram 21 марта.