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    06 февраля 2022, 10:42

    Американцы назвали супероружие России, перед которым бессильны противники

    The National Interest: противники бессильны перед российскими торпедами «Шквал Е»

    Максим Зинкин

    Российские суперкавитационные ракеты «Шквал Е» являются оружием, против которого нет защиты. Об этом заявил военный обозреватель Кайл Мизоками в своей колонке для журнала The National Interest.

    Они предоставляют собой модернизированную версию ракет «Шквал» с обычной боеголовкой. Орудие способно поражать как подводные, так и надводные цели, оно несет в себе ядерный заряд, а радиус действия — до 13 километров.

    «Противники что-то попробуют предпринять против них, но все усилия окажутся тщетными», — заявил Мизоками.

    Он добавил, что в США нет аналога этого оружия, хотя разработки ведутся больше 20 лет.

    Сейчас ученые пытаются провести модернизацию торпеды «Mark 48» для установки на подводные лодки.

    Ранее The National Interest писал, что у России есть огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», способная уничтожать тяжелую технику противников неуправляемым огнем реактивных снарядов с термобарической головной частью повышенной энергии.