Американцы назвали супероружие России, перед которым бессильны противники

Российские суперкавитационные ракеты «Шквал Е» являются оружием, против которого нет защиты. Об этом заявил военный обозреватель Кайл Мизоками в своей колонке для журнала The National Interest.

Они предоставляют собой модернизированную версию ракет «Шквал» с обычной боеголовкой. Орудие способно поражать как подводные, так и надводные цели, оно несет в себе ядерный заряд, а радиус действия — до 13 километров.

«Противники что-то попробуют предпринять против них, но все усилия окажутся тщетными», — заявил Мизоками.

Он добавил, что в США нет аналога этого оружия, хотя разработки ведутся больше 20 лет.

Сейчас ученые пытаются провести модернизацию торпеды «Mark 48» для установки на подводные лодки.

Ранее The National Interest писал, что у России есть огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», способная уничтожать тяжелую технику противников неуправляемым огнем реактивных снарядов с термобарической головной частью повышенной энергии.